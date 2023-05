Akanum : Le spécialiste de la transmission européenne

Positionné sur 2 secteurs, l’entreprise Arkanum s’installe comme véritable fédératrice dans le Private Equity et le M&A. En effet, elle offre aux entrepreneurs, professionnels et investisseurs qualifiés l’opportunité d’investir dans des TPE/PME. Arkanum offre des solutions d’investissement permettant d’ouvrir plus largement l’accès des petites et moyennes entreprises à ses fonds de Private Equity. Cela facilité ainsi la transmission et participe vivement à la création d’emplois. « À travers notre activité de Private Equity, nous cherchons à mutualiser les expertises et les expériences d’une communauté d’entrepreneurs-investisseurs.» explique Pascal Legros, directeur d’Arkanum. Ainsi cela crée de nouvelles opportunités de croissance, mais permet aussi de partager les meilleures pratiques de gestion. Grâce à leur activité de M&A, les entrepreneurs sont conseillés dans la reprise de sociétés dans toute l’Europe. Côté investisseurs, Arkanum conseille en matière de fusions acquisitions en intervenant à toutes les étapes du processus.

Un esprit d’accompagnement et des fortes valeurs d’entreprise

L’équipe d’Arkanum accompagne institutionnels, professionnels et détenteurs de grands patrimoines privés dans leur quête d’investissement. Toujours dans un impact positif et un rendement prévisible, Arkanum s'inscrit comme véritable générateur d’emplois. En effet, leurs solutions permettent d’ouvrir plus largement l’accès des petites et moyennes entreprises à ses fonds de Private Equity. Ainsi, cela facilite la création d’emplois.

Un esprit d'accompagnement financier et stratégique, mais surtout une réelle proximité avec sa clientèle. « Notre équipe cumule plus de 50 ans de gestion d’entreprises. En 2022, Arkanum a généré 32 nouveaux emplois. » affirme Pascal. Arkanum apporte une dynamique différente, en effet dans un environnement économique globalisé et face à une concurrence internationale, la croissance des PMEs vient en partie d’une ouverture géographique plus forte. Ainsi, Arkanum apporte une dynamique humaine au-delà de tout, notamment dans l’accompagnement des opérations de capital-transmissions. Leur pipeline d’investissement reflète parfaitement une stratégie qui les réconforte dans leur positionnement.

Des projets authentiques

L’année 2023 s’annonce forte de potentiel pour le groupe Arkanum. En effet, le groupe a prévu un renforcement de son positionnement et de sa présence géographique. Grâce à l'ouverture de nouveaux bureaux en plus de Genève, où est basé le CEO Pascal Legros, à Paris. Ce qui permet à l’équipe de se renforcer avec des collaborateurs aux profils professionnels et humains très intéressants.