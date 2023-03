ACT Conseil : le cabinet qui apporte de la vision et du sens aux équipes

« Accompagnant le Changement par le Terrain », ACT née à la suite d’une ambition, celle de l’engagement, de la cohésion des équipes, le tout avec des valeurs et un impact sociétal positif. Installée en Maine-et- Loire et en Auvergne-Rhône-Alpes, ACT Conseil accompagne ses clients dans leurs projets de A à Z. Frank Fauxbaton et Eric Boyes en sont les cofondateurs et permettent d'offrir du conseil et des Form’Action aux entreprises de tous secteurs et de toutes tailles. « On était déjà dans le conseil d'entreprise, on a tous les deux un passé issu de l'industrie à des postes de direction. On souhaitait mettre un point d’honneur pour que l'engagement des équipes soit maximal et optimal. »

Tout d’abord, ils s’assurent de bien comprendre le besoin du client. Grâce à leur méthode de questionnement, leur sens terrain, ils permettent de soulever la vraie problématique. « Bien évidemment, on ne peut pas faire de formation s’il n’y a pas de problématique initiale à résoudre. L’objectif est d’aboutir à une solution concrète et immédiatement applicable par nos clients. Nous assurons au minimum un retour sur investissement fois 2 »



Des formations Action sur-mesure

Elles permettent un alignement sur les objectifs de l'entreprise, mais surtout de transformer les méthodes de travail et les équipes. Très souvent, les entreprises rencontrent des problèmes de communication, de leadership, de management, des problèmes d’alignement des différentes fonctions de l’entreprise. ACT Conseil réalise des Formations Action en Situation de Travail (FAST) et donne du sens aux collaborateurs et à leur fonction, sur le terrain, avec un taux de 99% de satisfaction. ACT Conseil propose un très large choix de formations dans de multiples domaines. « Nous sommes le ACT du PDCA qui veut dire mettre la cale et rendre pérenne la situation. »

Une réputation à la hauteur, ACT Conseil fonctionne au bouche-à-oreille et fait, de ses clients, son meilleur atout. Grâce à son grand savoir-faire, ce sont près de 250 stagiaires qui ont été formés en 2022 avec 99,8% de satisfaction et 100% qui recommandent de suivre leurs formations. « On fait de plus en plus de formations en inter-entreprises, on a des liens entre les clients qui se font. On veut développer une communauté de clients avec qui on peut continuer d’avancer pour une industrie Française forte. ». Pour 2023, ACT Conseil va continuer sa croissance à 2 chiffres et présenter une innovation développée avec ses clients sur le pilotage de la performance globale de l’entreprise au travers des standards.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info