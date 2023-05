Pourquoi contracte-t-on de plus en plus des maladies nosocomiales ?

On les attrape à l'hôpital. Les maladies nosocomiales ont augmenté de près de 15 % ces cinq dernières années, près avoir baissé régulièrement au début des années 2000. Aujourd'hui, un patient sur 18 entrants à l'hôpital contracte une maladie nosocomiale. Un rebond significatif qui s'explique notamment par le Covid.



Les infections nosocomiales dues au Covid représentent en effet la moitié de cette hausse de patients contaminés lors de leur séjour, alors même qu'ils étaient hospitalisés pour autre chose. L'enquête de Santé Publique France a été réalisée sur plus de mille établissements entre mai et juin 2022, alors que les hôpitaux étaient encore affectés par la pandémie.

Si l'on exclut le Covid, la proportion de patients infectés est tout de même en nette hausse à 7%. Les responsables en cause sont, entre autres, le staphylocoque doré ou E.coli. Les services de réanimation - un patient sur 4 concernés - et les centres de lutte contre le cancer, sont les plus touchés, car les malades y sont plus vulnérables puisqu'ils sont soumis à des dispositifs invasifs, comme des sondes urinaires ou des cathéters, par lesquels passent les micro-organismes.

Cette enquête révèle aussi qu'1 patient hospitalisé sur 6 reçoit également un traitement antibiotique, un chiffre en hausse par rapport à 2017. Pourtant, certaines bactéries finissent par devenir résistantes aux antibiotiques, constituant une menace de santé majeure, alors que 4.200 décès sont liés à des infections nosocomiales chaque année en France.



