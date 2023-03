L'horoscope du Scorpion pour le mois d'octobre 2022

Que réservent les astres au Scorpion au mois d'octobre 2022 ? Climat général, vie quotidienne, ou encore vie amoureuse... Christine Haas vous livre ses prévisions pour les personnes nées entre le 24 octobre au 22 novembre.

Climat général

La Balance, qui a démarré le 23 septembre pour se terminer le 23 octobre tient le zodiaque sous sa coupe, avec également Vénus dans le signe, conjointe au Soleil tout le mois. Et même quand l'astre entrera dans votre signe, le 23, il sera accompagné par Vénus, ce qui est de bon augure. La Balance c'est votre secteur du secret, du mystère que vous affectionnez tant, mais c'est aussi le signe de l'amour. Des amours secrètes ? Votre coeur pourrait battre de manière très virtuelle pour un fantasme ou quelqu'un qui n'est pas libre, mais ne changez rien si cela vous fait du bien !

Vie quotidienne

Vos activités sont gérées par Mars, votre maître (avec Pluton) et sa présence en Gémeaux vous incite à mettre un épais voile de fumée autour de vos intentions, des opérations que vous souhaitez mener ou même de toute forme d'action ou décision. En effet, Mars sera tout le mois en dissonance avec Neptune, ce qui ne peut que créer une ambiance très floue. Cela dit, cela ne vous dérangera peut-être pas outre mesure car vous apprécierez d'agir en douce, sans avoir de comptes à rendre. Un opération chirurgicale pourrait être au programme, mais rien n'est moins sûr.

Vie amoureuse

Donc Vénus est aussi en Balance et se trouve chez elle, plus forte que jamais. Célibataire, votre machine à fantasmes marchera 24/24 et vous évoluerez dans un monde de rêves, où celui/celle que vous aimez sera totalement soumis/e à vos désirs. En couple, votre sexualité sera plus active que d'habitude et vous ne pourrez pas vous empêcher de frissonner en pensant à tout ce que vous pourriez faire sous la couette. Côté argent, c'est moins excitant, mais chez le Scorpion quand le sexe va, tout va. 1er décan jusqu'au 7, 2ème du 7 au 15, 3ème du 15 au 23.

En aparté

La nouvelle Lune du 25, c'est la vôtre ! Elle se forme dans votre 1er décan et se trouve conjointe à Vénus. Une conjonction qui concernera vos trois décans et qui indique que la priorité de votre année à venir sera donnée à l'amour pour les uns, à l'argent pour les autres. Avec un stabilisation de votre situation grâce à l'arrivée de Saturne en Poissons en mars 2023. Votre horoscope 7 jours sur 7 en appelant le 3210.

