L'horoscope du Capricorne pour le mois d'octobre 2022

Que réservent les astres au Capricorne au mois d'octobre 2022 ? Climat général, vie quotidienne, ou encore vie amoureuse... Christine Haas vous livre ses prévisions pour les personnes nées entre le 21 décembre au 20 janvier.

Climat général

En général, quand la Balance domine, votre sens du devoir, votre morale, votre éthique, tout cela est mis en avant et devient, pour quelques jours, votre priorité. Que vous l'appliquiez à vous-même et aux activités qui sont les vôtres, ou que vous ayez un peu tendance à faire la leçon aux autres. Mais s'il s'agit de vos enfants, pas de problème : leur transmettre vos valeurs est essentiel pour qu'eux-mêmes en aient plus tard. Mais il faut aussi les faire réfléchir sur ces valeurs. Une réussite pourrait vous satisfaire à un moment du mois, un but que vous aurez atteint.

Vie quotidienne

Mars poursuit sa route en Gémeaux, et a atteint le 3ème décan de ce signe qui, je vous le rappelle, représente votre vie quotidienne et comment vous l'occupez. La planète sera très lente, stationnaire, plus rétrogradera à partir du 31 octobre. Tout se passerait très bien -Mars est bien située dans ce secteur- si elle n'était pas tout le mois d'octobre en dissonance avec Neptune. Vous n'aurez pas de visibilité sur ce que vous projetez ou sur les décisions que vous prenez. Toutefois, la situation générale peut aussi être confuse, chez nous ou ailleurs, et cela impacterait votre quotidien. À moins que vous n'ayez mal quelque part, mais que ce soit difficile à décrire.

Vie amoureuse

Cette année est un peu exceptionnelle car Vénus va se trouver conjointe au Soleil et va donc elle aussi passer par la case "morale", "devoir", etc. Plusieurs possibilités : soit vous hésiterez à vous engager avec quelqu'un parce que la situation n'est pas claire (il/elle n'est pas libre), soit vous serez content parce que vous réussirez à vous réconcilier avec votre partenaire après qu'il/elle ait accepté vos conditions, soit encore (selon votre ascendant), vous pouvez faire une rencontre mais qui ne sera pas forcément amoureuse. Elle peut aussi être professionnelle et avoir une certaine importance.

En aparté

La nouvelle Lune se fera le 25 octobre, dans le 1er décan du Scorpion, en regard de votre 1er décan. Elle sera en conjonction avec Vénus, ce qui est de très bon augure pour ceux de décembre. L'espoir sera là, l'avenir vous apparaissant sous son meilleur jour, le plus agréable puisqu'il devrait répondre à vos attentes. Amour et amitié seront également parmi vos attentes les plus agréables, mais attention à cette dissonance Mars-Neptune qui peut être trompeuse. Les 7 jours de votre horoscope quotidien sont sur le 3210.

