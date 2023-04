Que réservent les astres aux Poissons au mois de mai 2022 ? Climat général, vie quotidienne, ou encore vie amoureuse... Christine Haas vous livre ses prévisions pour les personnes nées entre le 19 février au 20 mars.

Climat général

Vous receviez Jupiter depuis fin décembre, elle vous quitte ce mois-ci (le 10) pour votre voisin du Bélier. Elle sera beaucoup moins indulgente et encline à la compassion que chez vous et elle peut même provoquer des dissensions, surtout lorsqu'elle sera conjointe à Mars après le 20. Il peut y avoir un climat d'agressivité que vous vivrez mal, vous qui détestez les conflits. Et il n'est pas exclu d'ailleurs qu'il y ait une attaque, un conflit armé quelque part, pour une question de territoire.

Vie quotidienne

2e et 3e décan, jusqu'au 24 Mars sera dans votre signe et ne formera pas de très bons aspects. En particulier entre la semaine du 9 et le 21. En effet, Mars sera conjointe à Neptune et ce n'est pas une conjoncture facile - souvenez-vous de la conjonction récente entre Jupiter et Neptune. Il y a forcément des embrouilles, des mensonges, des trahisons sous cette conjoncture : ne croyez en aucune promesse. 1er décan, vous recevrez les influx très dynamiques d'une conjonction Jupiter/Mars, agressive, mais qui peut vous donner envie de " prendre ". A moins qu'on ne vous vole quelque chose...

Vie amoureuse

Vénus traversera le Bélier entre le 2 et le 28 ! Sous l'égide de Mars, elle ne sera pas très romantique ni très tendre. En fait, elle sera plutôt dans la volonté de conquérir, l'avoir étant plus important que l'être... Être amoureux sera secondaire, mais pas forcément pour vous : vous, vous ne changez pas, c'est votre partenaire qui sera plus dans le désir que dans le sentiment et qui sera en demande de câlins. Mais peut-être que vous ne serez pas mécontent de vous sentir désiré/e ?

En aparté

La nouvelle Lune du Taureau a déjà eu lieu fin avril, c'est donc la pleine Lune du 16 qui retiendra votre attention, d'autant plus que si elle est positive en signes (elle oppose les amis Taureau et Scorpion) elle est en dissonance avec Saturne. Il se peut que certains projets soient annulés, qu'une visite attendue ne se fasse pas, ou qu'on s'écharpe autour des idées et des opinions politiques de chacun. Mais vous ne vous y attarderez pas. Votre horoscope pour tous les jours de la semaine sur le 3210.

