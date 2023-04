L'horoscope des Poissons pour le mois d'octobre 2022

Que réservent les astres aux Poissons au mois d'octobre 2022 ? Climat général, vie quotidienne, ou encore vie amoureuse... Christine Haas vous livre ses prévisions pour les personnes nées entre le 19 février au 20 mars.

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.



Climat général

Le Soleil est en Balance jusqu'au 23 et éclaire un des secteurs financiers de votre thème. Il ne s'agit pas de l'argent que vous gagnez, mais de celui qu'on vous doit ou que vous devez. Les emprunts et autres crédits sont également de son ressort. Ne faites rien à la légère, le Soleil et Vénus sont conjoints et parfois vous ne ferez pas assez attention aux contraintes qu'un emprunt suppose. Les questions de confiance appartenant également à la Balance, vous devrez veiller à ne pas donner votre confiance d'emblée : avoir l'esprit critique n'est pas un défaut, sauf s'il est excessif.

Vie quotidienne

C'est encore une fois Mars qui vous causera des problèmes et ils seront probablement plus ennuyeux que précédemment car la planète sera en dissonance avec Neptune (votre maître) tout le mois. Attention à l'eau, à de possibles ruptures de canalisations, à une inondations... Mais bien entendu, tous les Poissons n'auront pas ce problème. Par ailleurs, il faudra surveiller une tendance à commencer quelque chose et à ne pas aller au bout... De même que vous risquez de faire des erreurs dans vos choix et décisions : demandez conseil à vos proches, cela ne dérangera personne, au contraire, on sera content de vous rendre service.

Vie amoureuse

Conjointe au Soleil, Vénus occupera la Balance jusqu'au 23 et ils rentreront tous deux en Scorpion à cette date, ce qui vous plaira beaucoup (1er décan au début). En Balance, Vénus est forte et le sera encore plus grâce à sa conjonction au Soleil. Vous éprouverez des sentiments passionnés pour quelqu'un, sans vous demander parfois si c'est partagé ou non ! Restez vigilant, l'esprit critique dont nous avons parlé ne doit pas être absent, même en amour, cela peut vous éviter bien des erreurs. En couple, on dirait que le sexe pourrait faire un grand retour, votre libido étant stimulée... par la jalousie éventuellement.



En aparté

La nouvelle Lune a lieu le 25 octobre, et sera donc conjointe à Vénus en Scorpion, un secteur du ciel très épanouissant. Vous, ou votre partenaire, serez plus amoureux que jamais ; c'est comme si vous ouvriez des vannes et que vos sentiments aient soudain plus de place pour s'installer. En outre, il est possible que vous programmiez un voyage ou quelque chose de culturel sous cette conjoncture. Certains pourraient passer un examen et le réLes 7 jours de votre horoscope quotidien sont sur le 3210.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info