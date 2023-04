L'horoscope de la Balance pour le mois d'octobre 2022

Que réservent les astres aux Vierge au mois d'octobre 2022 ? Climat général, vie quotidienne, ou encore vie amoureuse... Christine Haas vous livre ses prévisions pour les personnes nées entre le 24 septembre et le 23 octobre.

Climat général

Bon anniversaire à tous ! Cette année, le Soleil est entré dans votre signe le 23 septembre à 3h05, et dès le 29 Vénus a fait de même. C'est-à-dire que tout au long du mois d'octobre, ils ne se quitteront pas et que c'est de bon augure pour beaucoup d'entre vous. Association, mariage, accords pourraient cependant faire l'objet d'une remise en question, mais cela a probablement déjà été le cas (1er décan) depuis plusieurs mois. Sur un plan plus général, cette configuration peut être à l'origine de discussions qui auraient pour but de trouver un terrain d'entente dans un conflit.

Vie quotidienne

On reparle de Mars, étant donné que la planète de la volonté, de la force, s'installe dans le 3e décan des Gémeaux pour tout le mois. Ce serait de bon augure si Mars n'était pas en dissonance constante avec Neptune. Vous aurez beau donner de l'élan à vos projets, mettre toute votre énergie dans ce que vous entreprenez, il y a des risques pour que cela n'aboutisse pas ou pour que vous ayez à vous adapter à la volonté des autres. En outre, sur un plan plus général, il peut y avoir des mouvements de foule, des manifestations, et avec Neptune cela risque de dégénérer.

Vie amoureuse

Jusqu'au 23, Vénus occupera elle aussi la Balance où elle est chez elle, donc plus forte que d'autres planètes, d'autant plus qu'elle sera conjointe au Soleil. Elle peut autant jouer un rôle matériel en vous aidant à vous procurer de l'argent pour effectuer un achat, que rester maître dans son domaine privilégié, celui de l'amour, des sentiments ou des arts. Dans ce cas, il semble que vous serez en demande de tendresse, de câlins, en tout cas plus que d'habitude. Ou alors c'est votre partenaire qui aura besoin que vous lui donniez des preuves d'amour... Obéissez à Vénus, car cela créera une harmonie avec l'autre... 1er décan jusqu'au 7, 2ème du 7 au 15, 3ème du 15 au 23.

En aparté

Vénus est entrée dans votre signe le 29, étant tout de suite conjointe au Soleil et elle le reste tout le mois, même quand l'astre solaire abordera le Scorpion, le 23. Il y aura donc, pour vous tous, de la douceur dans l'air, une volonté de donner/recevoir de l'amour et, pour certains la possibilité de faire une rencontre. Toutefois, la beauté, les arts, tout ce qui est harmonieux vous attirera beaucoup. Seul le 1er décan risque d'avoir un adversaire à gérer, mais juste fin septembre et les trois premiers jours d'octobre. Il peut aussi y avoir un problème juridique ou administratif.

