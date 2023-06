Que font les jeunes sur Instagram ? Pour aider les parents à répondre à cette question, le groupe Meta a lancé l'an passé une fonctionnalité permettant de faire superviser le compte d'un mineur par un membre de la famille et de fixer des limites dans son utilisation quotidienne. Le géant des réseaux sociaux poursuit dans cette lancée et annonce ce mardi 27 juin l'arrivée de nouvelles options pour étendre la supervision parentale à la plateforme Messenger et offrir de nouveaux outils de contrôles aux parents sur Instagram, ainsi que le lancement d'un "Campus des parents" pour accompagner les parents dans la protection en ligne des mineurs.

Concrètement, dès le 7 juillet, Meta organisera la journée nationale des parents connectés en partenariat avec des associations spécialisées dans la protection de l'enfance, comme Génération Numérique, l'Unaf, l'Apel et Peep, et un collectif de créateurs de contenus en lien avec la Secrétaire d'Etat Charlotte Caubel. L'initiative visera à faire connaître les outils de contrôle parental du groupe aux parents à travers la diffusion d'une série de vidéos éducatives sur les plateformes du groupe. À compter de septembre, Meta et Génération Numérique proposeront des formations en ligne gratuites à destination des parents pour les aider à prendre en main les outils de protection disponibles sur les plateformes. Et un comité des parents sera créé, mêlant experts, associations et parents, pour échanger chaque trimestre sur les problématiques liées à la parentalité numériqu