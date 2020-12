Noël 2020 : 9 idées de cadeaux coquins à mettre au pied du sapin

Une carte cadeau d'accès à la série éducative "Climax How" (actuellement à partir de 34 euros). Crédits : Climax How | Date :

publié le 01/12/2020 à 21:13

Le confinement vous a refroidi ? Pas de panique : on a la solution et cette dernière se situe tout simplement au pied du sapin. Si vous manquez d'idées cadeaux pour votre partenaire ou que vous souhaitez tout simplement lui faire part de vos envies érotiques pour cette année, voici de quoi remplir votre liste avec une sélection pour tous les goûts et les budgets. De quoi vous réchauffer seul(e) ou à deux pendant les prochaines soirées de couvre-feu.

Au programme de cette liste qui pourrait faire rougir votre petite cousine ou rigoler votre grand-mère, de la culture d'abord : avec une place pour une représentation de la pièce de théâtre Chattologie de retour au théâtre des Trois-Bornes à Paris (les vendredis à 20h et samedis à 16h45, à partir du 19 décembre), ou encore une belle bande-dessinée érotique comme Déesse d'Aude Picault (Les Requins Marteaux, 2019).

Et si vous préférez les essais, vous pouvez compter sur Le Sexe selon Maïa (La Martinière, 2020) : la célèbre chroniqueuse du Monde, Maïa Mazaurette y décrypte la sexualité loin des clichés.

Pour une expérience cinéma, offrez un film pornographique féministe réalisé par la Suédoise Erika Lust, ou tout simplement un abonnement à la plateforme XConfessions sur laquelle vous pourrez aussi profiter des productions de la Française Olympe de G. Et pour étendre vos connaissances sur l'érotisme et la sexualité, la plateforme Climax How est en pleine promotion de sa série éducative "pour apprendre à recevoir ou donner plus de plaisir" (actuellement à partir de 34 euros).

Côté accessoires, on mise sur le sex-toy made in Lily Allen : la célèbre chanteuse britannique a lancé à l'automne son propre produit Womanizer, le Liberty (99 euros). Et pour vos plaisir à deux, vous pouvez compléter avec un attirail vegan pour que vos rapports soient conformes avec vos valeurs et/ou celles de votre partenaire, ou alors une bougie de massage pour créer une ambiance romantique.

Et pour les adeptes de belles lingeries, c'est peut-être l'occasion d'investir dans un ensemble sexy et coquin imaginé par Rihanna pour sa marque Savage x Fenty. L'idéal pour faire durer la soirée...