Pourquoi Christophe n'a jamais regretté d'aller chez le dentiste

Nous sommes en 1964, Christophe déjeune chez sa grand-mère en région parisienne et entre deux plats, en un quart d'heure, il compose un petit air de blues sur sa guitare. Pour l'instant, il n'a que la musique mais pas encore les paroles de ce qui va devenir un énorme tube, classé deux fois numéro 1 au hit-parade en France, une fois en 1965 et une autre en 1979…

C'est en allant chez le dentiste pour une carie qu'il va trouver l'inspiration et le texte de sa chanson. Car il se trouve que l'assistante du dentiste, il la connaît bien, c'est pour cela même qu'il fréquente ce cabinet.

C'est une jolie fille qu'il a rencontré sur la Côte d'Azur mais qui vit à Paris où il l'a retrouvée. En la voyant dans sa blouse blanche bien décolletée, il flashe définitivement sur elle. Elle est d'origine polonaise, son nom c'est Latanowicz, mais son prénom, lui, est bien français : Aline.

On ne sait pas si Christophe a crié "Aline" au moment où le dentiste a introduit sa fraise dans sa bouche mais les Français, eux, l'ont chanté tout l'été 1965. Enfin, sauf le papa d'Aline qui vivait à Hersin-Coupigny dans le Pas-de-Calais et qui ne voulait pas qu'il y ait de chanson sur sa fille. Il était furieux qu'on parle d'elle et de sa famille.

En vain, ce tube a été vendu à 3 millions et demi d'exemplaires en France et partout dans le monde. Depuis le 16 avril 2020, Christophe ne peut malheureusement plus crier Aline pour qu'elle revienne puisqu'il nous a quittés. Et de toute façon, elle ne serait pas revenue, elle était partie un an avant lui à l'âge de 77 ans…

