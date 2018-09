publié le 06/09/2018 à 14:47

Le revirement est soudain. Yaël Braun-Pivet n'est plus candidate à la présidence de l'Assemblée nationale. Dans un communiqué envoyé le 6 septembre, la députée REM des Yvelines annonce : "Je choisis aujourd'hui d'annoncer le retrait de ma candidature et mon choix personnel de voter pour Richard Ferrand".



Dans le même courrier, elle explique : "Ma candidature n'a jamais été celle d'une ambition personnelle (...) La finalité de l'action sera toujours plus importante à mes yeux qu'un poste ou un statut".

"Je retrouve dans son projet (celui de Richard Ferrand, ndlr) les propositions que je porte pour poursuivre la transformation de l'institution dans laquelle nous nous sommes engagés", poursuit-elle.

Le matin-même, elle déclarait pourtant sur RTL que la candidature de Richard Ferrand "n'est pas à la hauteur de notre mouvement et des aspirations des Français au renouvellement". Yaël Braun-Pivet décrivait aussi le décalage entre l'homme déjà député auparavant, et la promesse de Macron de renouveler la politique. "On ne peut pas lui contester sa volonté de renouveler les pratiques, concède-t-elle, mais il ne peut pas l'incarner."

J’ai décidé de retirer ma candidature à la présidence de l’@AssembleeNat. Retrouvez ci-dessous les raisons de ma décision. C’est une décision personnelle. Mon vote est aussi personnel. Mes collègues @LaREM_AN sont et ont toujours été libres de leurs choix. pic.twitter.com/j0K3CWshEH — Yaël BRAUN-PIVET (@YaelBRAUNPIVET) 6 septembre 2018

Les députés de la majorité choisiront leur candidat lundi 10 septembre lors d'un vote interne, avant que l'ensemble des députés ne votent mercredi 12 septembre.