publié le 26/04/2017 à 19:48

Le site Whirlpool d'Amiens a été le théâtre d'une âpre bataille d'images ce 26 avril. Les deux candidats à la présidentielle se sont rendus sur le site pour rencontrer les salariés du site qui doit fermer en juin 2018, menaçant 600 emplois. Alors que Emmanuel Macron rencontrait l'intersyndicale à la chambre de commerce, Marine Le Pen est arrivée sur le site sans annonce préalable.



"Marine Le Pen a tendu à Emmanuel Macron un piège audacieux, efficace, théâtral (...) Elle était en terrain conquis. On sait que cette région-là, est une région où elle est la plus forte. On sait que la classe ouvrière lui est largement acquise. On sait que dans cette usine, elle avait de nombreux partisans", explique Alain Duhamel.

Marine Le Pen sur le site, Emmanuel Macron s'est posé la question : devait-il s'y rendre lui aussi ou rester où il était ? "Il a choisi d'y aller, il a fait ce qu'il a pu, il s'est expliqué, il a fait preuve de sang-froid, de combativité, de patience, Tout ça dans un énorme tohu-bohu", estime l 'éditorialiste.

Pour Alain Duhamel, cet épisode a été favorable à Marine Le Pen sur un plan régional. Au niveau national, la situation est plus délicate. "Entre l'attaque surprise de Marine Le Pen d'un côté et la défense méthodique d'Emmanuel Macron, ce qui va faire la différence, ce sera le choix des images et des sons que verront et qu'entendront les Français".

À qui profite l’épisode Whirlpool ? Marine Le Pen

Emmanuel Macron

Ne se prononce pas