publié le 29/10/2017 à 15:27

Comment Laurent Wauquiez définit-il les menus de substitution ? Selon le président de la région Rhône-Alpes-Auvergne, "on peut arriver à respecter les convictions de chacun sans s'enclencher dans les menus de substitution".



"À Firminy, quand on jouait au foot, on s'arrangeait pour que, lorsqu'on donnait des sandwiches à nos enfants, il y ait un sandwich au fromage et un sandwich au jambon. Cela s'appelle le fait de respecter chacun. Essayer de faire en sorte que ce soit organisé sans que la religion impose cela", détaille-t-il. Et d'ajouter : "On bascule dans le repas de substitution quand on met une viande halal".

Invité du Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI, le favori à la présidence des Républicains ne s'arrête pas là. "L'intégration à laquelle je crois, c'est l’intégration au fondement de la République française, quand on permet à tous ceux qui viennent chez nous de s'intégrer chez nous, à condition qu'il fasse leur le mode de vie de la France", explique Laurent Wauquiez.

Selon lui, ce système n'est plus d'actualité dorénavant. "Petit à petit, on pense que pour intégrer, il faut faire de la place au communautarisme", lance-t-il assurant ainsi que "la France n'a pas à s'adapter à l'étranger qui arrive".