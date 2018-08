Wauquiez demande (encore) à Macron de "rendre l'argent" aux Français

publié le 26/08/2018 à 14:56

Immigration, identité, pouvoir d'achat... Laurent Wauquiez tape fort contre Emmanuel Macron. Le président des Républicains s'est exprimé, ce dimanche 26 août, après avoir fait l'ascension du Mont Mézenc, devant les militants.



"Il y a un an, les Français ont souhaité donner du temps au Président qu'ils venaient d'élire. Mais au bout d'un an, les illusions de la communication ne font plus écran. Cette rentrée, c'est celle de la fin du mirage macronien", juge Laurent Wauquiez.

Le leader de la droite a ainsi interpellé Emmanuel Macron : "Il est plus que temps de rendre l'argent aux Français. Je le dis aussi crûment que cela, parce que la réalité est aussi simple que cela". Il a par la suite martelé, comme il l'avait déjà fait lors d'un entretien au Figaro : "Il faut rendre l'argent aux Français, il faut rendre du pouvoir d'achat aux Français".

Macron a "asphyxié la croissance"

En parallèle du discours de Laurent Wauquiez, le gouvernement a annoncé les orientations choisies pour le budget 2019. Dans une interview au Journal du Dimanche, Édouard Philippe a ainsi précisé les pensions de retraites, l'aide personnalisée au logement et les allocations familiales n'augmenteront plus en fonction de l'inflation, dès le 1er septembre 2019.



Par ailleurs, le Premier ministre a confirmé la fin des cotisations salariales sur les heures supplémentaires et a annoncé la suppression de 15.000 postes de fonctionnaires d'ici 2020.



En réponse, Laurent Wauquiez estime qu'Emmanuel Macron est "responsable d’avoir asphyxié la croissance par ses augmentations d’impôts. C’est Emmanuel Macron qui a pénalisé la consommation en augmentant massivement les taxes. C’est lui qui s’apprête à alourdir les contraintes sur les entreprises". Le président des Républicains demande donc au président de la République "de faire enfin des économies et, en contrepartie, de renoncer aux augmentations d’impôts prévues notamment sur le carburant".

Wauquiez fustige "le bal des hypocrites"

Au delà de sa politique économique, Laurent Wauquiez a critiqué le président de la République sur sa gestion de l'affaire de l'Aquarius, ce bateau de migrants que la France a refusé d'accueillir. Il l'appelle ainsi à "sortir du bal des hypocrisies". "On ne prend pas l’Aquarius dans les ports français mais le président de la République accepte de prendre les migrants de l’Aquarius dans nos villes. C’est toute sa politique qui est résumée dans ces faux semblants", a-t-il ajouté.

Il n'y a pas de droit des migrants de s'installer librement partout dans le monde Laurent Wauquiez





Quelques instants plus tôt, le président des Républicains estimait qu'"il n’y a pas de droit des migrants de s’installer librement partout dans le monde. Il n’est pas normal que ce soit les passeurs et les mafias qui décident de qui s’installe sur le sol européen". Il a ensuite ajouté : "Les Français refusent de devenir étrangers dans leur propre pays. Nous ne devons plus laisser ces bateaux accoster dans les ports européens", sous les applaudissements des militants.



Sur BFMTV, Richard Ferrand, le chef de file des députés La République En Marche à l'Assemblée, a expliqué avoir lu l'entretien de Laurent Wauquiez dans Le Figaro, le samedi 25 août. Il a dénoncé les "injures" et les "attaques assez grossières" faites à l'encontre du gouvernement. Et coté propositions, "c'était une page blanche. Rien", a-t-il poursuivi.