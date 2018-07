publié le 29/09/2017 à 06:45

Les échanges ont été vifs, jeudi 28 septembre à l'Assemblée nationale. "Islamo-gauchistes", "pagano-fasciste", "bisounours"... Les députés discutaient de l'amendement de la droite et du Front national visant à expulser les étrangers fichés pour radicalisation. Le groupe La République En Marche et la France insoumise y voient "un risque très élevé de sortie de l'État de droit".



Jacqueline Gourault, la ministre auprès du ministre de l'Intérieur, a appelé le Front national et la droite à "ne pas tout mélanger". De son côté, Éric Ciotti, député Les Républicains, a déclaré que cet amendement était "une question de bon sens dans le contexte actuel".

En réponse, l'élu de la France insoumise, Éric Coquerel a dénoncé : "Vous proposez d'expulser quelqu'un sans jugement, c'est une logique folle, une victoire idéologique de Daesh, on sort de l'État de droit".

Nous, islamo-gauchistes ? Mais quel mépris Alexis Corbière Partager la citation





C'est alors que Manuel Valls a pris la parole. Le député apparenté La République En Marche a indiqué que "dans les fichiers, ce sont des informations, pas des jugements, alors oui ce serait la République des suspects", si cet amendement était voté. L'ancien premier ministre a ensuite ajouté qu'on "ne peut pas être dans l'approximation dans la lutte contre le terrorisme. Cela mettrait en cause l'efficacité du travail des services de renseignement".



Un autre député REM, Éric Bothorel a insisté : "Un jour, on entre dans un fichier, un autre jour on en sort". Ensuite, le député frontiste Bruno Bilde a dénoncé les "islamo-gauchistes de la France si soumise". En retour, Alexis Corbière de la France insoumise l'a qualifié de "pagano-fasciste". "Nous, islamo-gauchistes ? Mais quel mépris", a-t-il ajouté.



L'entente entre Manuel Valls et les députés de la France insoumise a été de courte durée. "C'est d'ailleurs assez peu honorable que certains aient utilisé cette qualification contre nous, y compris vous, monsieur Valls. Oui, vous parlez comme le Front national", a lancé le député de la France insoumise.

Manuel Valls a alors dénoncé des "prises de positions", des "alliances" et des "liens" de la France insoumise "avec les indigènes de la République et tous ceux qui représentent un danger dans les quartiers, parce que derrière ça il y a l'islamisme radical et l'islam politique. Vous m'avez mis en cause, j'y réponds très tranquillement et avec détermination (...) Vous n'avez pas pris conscience de ce qu'il y a aujourd'hui dans notre société".

Selon Les Inrocks, cette prise de position de l'ancien premier ministre n'est pas nouvelle : "Lorsqu'il était aux responsabilités, en 2016, Manuel Valls avait en effet déjà exprimé sa défiance envers la gauche radicale et ses 'capitulations intellectuelles' et ses 'ambiguïtés avec les Indigènes de la République'".