publié le 23/02/2018 à 06:30

À chaque président, son Salon de l'Agriculture. Pour la première fois de son mandat, Emmanuel Macron arpentera les allées du salon de Porte de Versailles qui ouvre ses portes le samedi 24 février. Le président de la République va chercher à rassurer les agriculteurs, dans un contexte où les tensions se font de plus en plus grandissantes.



Ce jeudi 22 février, Emmanuel Macron a été ferme face aux 1.000 agriculteurs invités à l'Élysée : "Il n'y aura jamais de bœuf aux hormones en France (...) Il n'y aura aucune réduction de nos standards de qualité, sociaux, environnementaux, ou sanitaires à travers cette négociation".

Autre annonce faite par le chef de l'État : "Un nouvel instrument d'un milliard d'euros de prêts garantis", à destination des jeunes agriculteurs. Cela s'inscrit dans un plan plus global de financement de l'agriculture de cinq milliards d'euros. En 2017, en pleine campagne présidentielle, le candidat d'En Marche ! avait reçu un œuf en pleine tête. Il avait ensuite déclaré : "Cela fait partie du folklore !".

1. Prendre le temps de s'y balader

Jacques Chirac est l'expert en la matière. Selon les calculs du Figaro, il a été le président à s'être le plus rendu au Salon de l'Agriculture. "Entre 1972 et 2011, l'ancien chef de l'État n'a manqué qu'une seule fois" ce rendez-vous, indique le journal. Et s'il a autant marqué, c'est parce qu'il n'a eu de cesse de déclarer son amour au monde agricole.



Lorsqu'il s'y rendait, il restait près de cinq heures sur place et serrait "des milliers de mains", comme le racontaient les commentateurs. Lors de la précédente édition, François Hollande y avait passé plus de neuf heures. En 2012, en pleine campagne présidentielle, il avait arpenté les allées pendant douze heures.

2. Un brin d'humour

Autre astuce développée par Jacques Chirac : félicitez les agriculteurs. L'ancien président en profitait même pour faire de l'humour, en fonction des différents stands où il s'arrêtait. "Il se moquait gentiment des vaches d'un éleveur ("Les normandes c'est très très bien hein… C'est juste en dessous des limousines")", raconte LCI.



Il se livrait aussi à d'autres activités comme "marquer un panier de basket pour amuser la galerie, jouer de sa réputation de buveur de bière en sirotant celle d'un producteur - "Je n'ai pas de bière préférée, c'est une légende qui a été créée, j'aime toutes les bières légères et blondes"… Ou encore, se lancer dans de grandes tirades, comme dans cette fameuse séquence : "Ce ne sont pas des bovins, c'est des chefs-d’œuvre !", ajoute le site.

François Hollande aussi avait utilisé cette technique, en 2013, lors de son premier Salon de l'Agriculture en tant que président de la République. Un enfant lui dit qu'il n'a "jamais vu Nicolas Sarkozy". La réponse a été directe : "Tu ne le verras plus".

3. Ne pas faire comme Nicolas Sarkozy

Le Salon de l'Agriculture et Nicolas Sarkozy n'ont jamais accroché. En 2008, Nicolas Sarkozy salue les agriculteurs et enchaîne les différents stands. Jusqu'au moment, où un visiteur lui dit : "Touche moi pas, tu me salis". C'est là que le président de la République lâchera "casse-toi, pauvre con !". La polémique sera énorme et colle encore à la peau de l'homme politique.



L'année suivante, en 2009, l'ambiance n'est pas meilleure. Il adressera "un message d'espoir" aux agriculteurs mais le fera en quatrième vitesse : pas de discours cette année. En 2010, sa visite est une fois de plus, toute aussi discrète. Très attendu par les professionnels, le Président a arpenté pendant un peu plus de deux heures les travées du salon.

4. Tester et apprécier les produits

Encore une fois, Jacques Chirac était parfaitement maître de cette situation. "Premier ministre, candidat, président ou retraité, il n'a jamais oublié de manger ou de boire tout ce qu'on lui proposait dans les stands. Et à la fin, il n'oubliait jamais non plus, là encore, de féliciter. À une journaliste qui lui demande, un jour, s'il n'a pas d'indigestion, Chirac répond simplement : 'Non… J'aime bien les produits de la ferme'", souligne LCI.



En 2013, Marine Le Pen s'était rendue au salon et avait dégusté un rhum. Détail : elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi corsé et avait failli s'étouffer, rappelle France info. Mais attention à ne pas abuser non plus de certains produits. En 2015, Manuel Valls en a fait les frais. Sa journée au Salon de l'Agriculture avait commencé dès 10 heures du matin, avec un verre d'alcool. Et le Premier ministre les avait enchaînés, malgré la mise en garde de son ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll.

> Manuel Valls bourré au salon de l'agriculture Durée : 03:20 |