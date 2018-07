publié le 29/09/2016 à 08:28

Alain Delon faisait son retour médiatique dans Stupéfiant, la nouvelle émission culturelle de France 2, présentée par Léa Salamé, le 28 septembre. Interrogé par la journaliste sur ses intentions de vote pour la primaire de la droite et du centre, le comédien de 80 ans a assuré qu'il voterait pour Alain Juppé. Pas vraiment un choix politique, mais plutôt la preuve d'un vif ressentiment, de la part de l'ancien soutien de Nicolas Sarkozy. "C'est lui qui m'a quitté, ce n'est pas moi. Il m'a largué, je ne sais même plus si j'existe à ses yeux, alors que voulez-vous que je fasse, que j'aille en rampant le chercher ?".



Ce n'est pas la première fois qu'Alain Delon change son fusil d'épaule. En 1987, au 13h d'Antenne 2, il ne cachait pas se sympathie pour les idées de Jean-Marie Le Pen. En 2007, il apportait son soutien à Nicolas Sarkozy, candidat à la présidentielle. Il participait même à son clip de campagne. En 2013, il brouille un peu plus les pistes de son positionnement politique en affichant son soutien à la maire socialiste Anne Hidalgo. Mais il ne restera pas très longtemps à gauche, puisqu'en 2014, il apparaît une nouvelle fois dans un clip de campagne : celui de Christine Boutin, alors candidate aux élections européennes.