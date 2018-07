publié le 27/07/2016 à 11:44

Une réunion avec les représentants des cultes s'est tenue ce mercredi 27 juillet vers 8 heures à l'Elysée, en présence du président de la république, François Hollande. Cette entrevue intervient après la prise d'otages et l'assassinat d'un prêtre dans une église de Saint-Étienne-du-Rouvray, mardi, près de Rouen. François Hollande a réuni les Églises catholique, orthodoxe, protestante ainsi que les représentants de l'islam, du judaïsme et du bouddhisme.



Après la réunion, Dalil Boubakeur, recteur de la Grande mosquée de Paris, a fait part du "deuil profond" et de la "sidération" des musulmans face à ce "sacrilège blasphématoire contraire à tout l'enseignement de la religion". Il demande désormais une "réforme des institutions de l'islam en France". Dalil Boubakeur rappelle par ailleurs qu'il s'agit d'un fait en-dehors de l'islam" et ajoute dans le même temps "que tous les musulmans de France rejettent de la manière la plus formelle" l'assassinat d'un prêtre dans un lieu de culte.

Il conclut ses propos avec autorité : "L'heure est de prendre conscience de ce qui ne va pas dans l'Islam mondial". C'est désormais "aux musulmans de France d'être à l'initiative d'une formation des religieux plus attentive", estime le recteur de la Grande mosquée de Paris. Monseigneur André-Vingt-Trois a quant à lui appelé à la paix et à la solidarité : " Nous ne pouvons pas nous laisser entraîner dans le jeu politique de Daesh qui veut dresser les uns contre les uns les enfants d'une même famille". Les représentants réclament désormais une augmentation de la sécurité dans les lieux de culte.

