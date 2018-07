publié le 31/12/2016 à 14:59

Candidate de la "vérité" au moment d'annoncer son intention de briguer une seconde fois l'Élysée le 8 février à celle de "l'espérance" ce samedi 31 décembre. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, Marine Le Pen, brièvement entourée des membres de son équipe de campagne, a présenté des "vœux de combat" aux Français, face caméra, drapeau tricolore et tableau représentant le Cardinal de Richelieu au siège de La Rochelle dans le dos.



"Les vœux que je forme pour vous, pour nous tous et pour la France sont des vœux de combat. Je veux qu'enfin en 2017 s'engage le grand combat pour la prospérité de notre pays, la protection de tous les Français et pour la sauvegarde de notre identité nationale", a lâché la présidente du Front national, qui met dos à dos - sans jamais les citer - "les candidats du renoncement, des banques, du système, de la finance, des médias, de la brutalité sociale, ceux qui veulent casser la santé, qui veulent casser toute forme de solidarité et de justice."

Les références au parcours de François Hollande, à la carrière d'Emmanuel Macron et à la première version du programme santé de François Fillon sont ici très claires. "La France peut renouer avec l'espérance, c'est le chemin que je vous propose. Alors, je vous le dis : 2017 commence et nous sommes prêts, on y va, le combat est lancé et la tâche sera rude. Contre tous les candidats du renoncement, nous devrons mobiliser des forces considérables et inviter les Français à espérer, à croire en eux-mêmes et en notre beau pays", dit encore celle qui "veut faire triompher le peuple".



Au seuil de 2017, je vous souhaite à tous une très bonne année, pleine de courage et d'espoir ! pic.twitter.com/cdvwOgHYnl — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 31 décembre 2016