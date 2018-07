publié le 31/08/2016 à 18:14

Michel Sapin n'a pas manqué d'humour lors de la cérémonie de passation de pouvoir à Bercy ce mercredi 31 août 2016. Le nouveau ministre de l'Économie a en effet multiplié les attaques à double-sens contre son prédécesseur Emmanuel Macron. L'intime du président de la République François Hollande a adressé un premier tacle, "la France a besoin de talents, tu en as. Elle a aussi besoin de stabilité pour la mise en oeuvre des décisions".

Dans son discours, Michel Sapin ne l'épargne pas : "Emmanuel, je ne sais pas pourquoi, j'ai le sentiment qu'on continuera à parler de toi... tant mieux". Avant d'en rajouter une couche : "Nous avons travaillé ensemble dans des moments où vous ne connaissiez presque ni l'un ni l'autre, et pardon de le dire... tout particulièrement pas toi", en regardant Emmanuel Macron.

Nous avons travaillé ensemble dans des moments où vous ne connaissiez presque ni l'un ni l'autre, et pardon de le dire... tout particulièrement pas toi Michel Sapin Partager la citation





Le ministre a ensuite envoyé des messages subliminaux à son rival politique : "Au-delà de ta personne, au-delà de tes engagements, au-delà de ta fougue de parler de tous les sujets dans tous les domaines, combien ton travail a été utile et nécessaire et parfois conflictuel. Je suis persuadé qu'il y aura du Macron II ou du Macron III, enfin... il faut attendre encore quelques années".

Il termine son discours en faisant une petite leçon de politique sur la signification d'être de gauche : "Je sais qu'au nom de l'histoire, que tu connais bien, on représente la gauche qu'autrefois on appelait le camp du progrès et qui peut rassembler au-delà des courants de la gauche traditionnelle."