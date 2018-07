publié le 30/09/2016 à 15:11

"Le mariage entre les personnes de même sexe, c'est le principal point de désaccord entre Alain Juppé et moi", reconnaît Hervé Mariton lors du deuxième meeting de campagne d'Alain Juppé, jeudi 29 septembre à Lyon. Contre toute attente, celui qui fut le contempteur le plus virulent de la loi Taubira à l'Assemblée nationale a annoncé qu'il soutenait le maire de Bordeaux pour la primaire de la droite et du centre la veille, sa propre candidature ayant été refusée par la Haute Autorité de la primaire.



Alain Juppé s'est déclaré à plusieurs reprises favorable à une union civile similaire entre couple hétérosexuel et homosexuel - même s'il eut ""préféré un autre mot que mariage" - ainsi qu'à l'adoption pour les couples homosexuels. Hervé Mariton n'a pas caché ce désaccord de fond aux militants venus écouter Alain Juppé dans la capitale des Gaules. "Je pense qu'il faut abroger la loi Taubira et je ne suis pas prêt à changer d'avis, il n'est pas question que je renie mes convictions", a lancé le député-maire de Crest (Drôme), avant d'essuyer les hués de l'assistance. "Cela ne m'empêche pas de constater qu'aucun des candidats à la primaire ne propose d'abroger la loi Taubira, je le regrette, mais c'est ainsi", a-t-il rajouté.

Sensiblement plus libéral sur le plan économique et plus conservateur sur le plan sociétal que son nouveau champion, Hervé Mariton avait surpris de nombreux observateurs en soutenant officiellement Alain Juppé à la primaire Les Républicains. Certains n'avaient pas hésité à taxer Hervé Mariton d'opportunisme alors qu'Alain Juppé se pare chaque jour un plus du costume de favori.