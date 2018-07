publié le 26/04/2017 à 08:52

La campagne de l'entre-deux-tours a bien démarré. Emmanuel Macron était en déplacement à l'hôpital de Garches, dans les Hautes-de-Seine, et a répondu aux questions de David Pujadas sur France 2. Marine Le Pen inaugurait quant à elle la nouvelle émission de TF1, Élysée 2017.



Les deux candidats ont multiplié les appels afin d'attirer les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Selon benjamin Griveaux, porte-parole d'Emmanuel Macron, le choix se fera lors du débat de l'entre-deux-tours, le 3 mai prochain. "On y verra deux visions et deux projets pour la France, totalement différents. Marine Le Pen a une colonne vertébrale, qui est celle de son père. Emmanuel Macron souhaite une société française ouverte sur elle-même, l'Europe et le monde. Il faut pouvoir sortir des caricatures, des rumeurs, des calomnies et écouter ce que disent les candidats. Les abstentionnistes ou ceux qui veulent voter blanc mettent un bulletin Marine Le Pen dans l'urne, dimanche 7 mai", explique-t-il.

Face à la polémique sur la soirée passée par le candidat à La Rotonde, une brasserie parisienne, le soir du premier tour de l'élection, son porte-parole estime que "on a fêté ce moment de joie. On nous expliquait depuis u an que nous étions une bulle médiatique, un soufflet, que ça ne marcherait jamais. Si on considère que réunir l'équipe, partager un verre et manger un morceau est un problème, ça veut dire que ce pays est dans une névrose bien plus importante que ce que nous avions imaginé", indique-t-il.