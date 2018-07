publié le 28/04/2017 à 16:01

Marine Le Pen a posté, vendredi 28 avril, une vidéo dans laquelle elle enjoint ceux qui ont voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour à lui confier leur voix pour le second scrutin. "Sept millions d'entre vous on voté pour la France insoumise, et je voudrais leur adresser un message", amorce-t-elle dans sa vidéo publiée sur Twitter, avant de reconnaître, tout sourire, "des relations politiques pour le moins sportives" entre elle et l'ex-candidat.



"Je considère comme beaucoup que Jean-Luc Mélenchon a mené une campagne de premier tour qui était une campagne respectable", poursuit la candidate qui met en avant, dans cette vidéo de près de quatre minutes, ce qu'elle estime être les points positifs de la campagne du leader de la France insoumise. Elle évoque le discours sur la paix tenu par son adversaire, le choix du rameau d'olivier comme symbole, avant d'appeler concrètement les électeurs de Jean-Luc Mélenchon à ne pas voter pour son adversaire, Emmanuel Macron, au second tour.

"Aujourd'hui, il faut faire barrage à Emmanuel Macron, lance Marine Le Pen un peu plus loin dans sa vidéo. Son projet est aux antipodes de celui qu'ils (les mélenchonistes, ndlr) ont soutenu au premier tour", poursuit-elle, martelant que son adversaire, en tant qu'ancien banquier, représente la "finance arrogante" et nombreux éléments qui suscitent la détestation des partisans de la France insoumise. "Il n'est pas possible de laisser les manettes de la France à Emmanuel Macron", conclut Marine Le Pen, proposant aux 7 millions d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon de "tourner la page".

Cette intervention a été vivement critiquée par Alexis Corbière, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. "Il ne faut pas être piégé par son parler fourbe. C'est des petites manœuvres électorales, ce n'est pas très digne. Il y a des consignes de votes qui sont des positions... pas une voix ne doit aller au Front national", a-t-il déclaré sur BFMTV. "Ma réponse : la première marque de l'insoumission, c'est de refuser le fascisme", a ajouté Éric Coquerel, également porte-parole de l'ancien candidat, en réponse au tweet de Marine Le Pen.

Ma réponse : la premiere marque de l'insoumission c'est de refuser le fascisme. No pasaran ! Pas une voix pour le Fhaine https://t.co/XcUg8D1qPb — Eric Coquerel (@ericcoquerel) 28 avril 2017