VIDÉO - Nouveaux couacs à l'Assemblée : des députés quittent l'hémicycle

publié le 28/07/2017 à 11:49

Les cafouillages à l'Assemblée continuent. Jeudi 27 juillet, ils ont provoqué le départ des députés la France insoumise (FI), suivis de députés des Républicains (LR), lors du débat sur la loi de confiance en la vie publique. Pourtant, l'amendement concerné, du MoDem visait à remédier aux difficultés que rencontrent parfois des candidats pour ouvrir un compte de campagne dans une banque. Une proposition qui, a priori, avait peu de chances de créer la polémique.





Lors du vote à main levée, vers 23H30, le président de séance Hugues Renson (République En Marche) a estimé que l'amendement était rejeté, provoquant des protestations sur de nombreux bancs dans l'hémicycle, y compris au sein de la majorité. Estimant avoir "une meilleure vision depuis le perchoir", Hugues Renson a refusé de se déjuger, restant sourd aux demandes de refaire le vote, malgré les vives protestations.

Le président @huguesrenson inflexible sur le rejet d'un amdt MoDem : des députés pour se lèvent d'eux-mêmes afin de revoter... #directAN pic.twitter.com/olcF236Hy8 — LCP (@LCP) 27 juillet 2017

Une séance levée vers 1 heure 30, suite aux départs

Face au refus de recompter du président, les Insoumis ont multiplié les interventions, avant de quitter l'hémicycle. "Franchement, c'est saoulant [...] Allez on s'en va, restez entre vous, bonsoir", a lancé Jean-Luc Mélenchon (FI) avant de quitter l'Assemblée, suivi par son groupe.

Vers 1h30, un nouvel incident a cette fois provoqué le départ des Républicains : les deux volets de la loi -ordinaire et organique - seront votés vendredi 28 juillet, alors qu'il était prévu que la loi ordinaire soit votée jeudi soir. De nombreux députés ayant prévu de rentrer dans leurs circonscriptions vendredi 28 juillet ont donc exprimé leur mécontentement, avant que le président ne décide de lever la séance.

Nouveau rebondissement : Jacob veut un vote sur le 1er texte ce soir, refus du vice-président. Les députés LR quittent l'hémicycle #DirectAn pic.twitter.com/zTyEdbUkFM — LCP (@LCP) 27 juillet 2017

La fracture entre la majorité et les oppositions a franchi un nouveau cap jeudi 27 Juillet, alors que les principaux représentants de La République En Marche (REM) - le président de l'assemblée François de Rugy, le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner, et le chef du groupe REM à l'assemblé Richard Ferrand - étaient tous trois absents.



En fin de séance, Olivier Faure, le président du groupe Nouvelle Gauche, a apostrophé un des député REM : "On n’a plus l’âge. Où sont les gens qui connaissent le règlement ?", alors que le groupe majoritaire se défendait d'être constamment "testé" par l'opposition.