VIDÉO - Macron et Le Pen tentent de courtiser les Insoumis de Mélenchon

Jean-Luc Mélenchon est arrivé en quatrième position du premier tour de l'élection présidentielle avec 19,58% des voix, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Il aura fallu trois jours au candidat de la France insoumise pour se prononcer sur une consigne de vote pour l'entre-deux-tours. En attendant, les Insoumis, c'est-à-dire, les électeurs mélenchonnistes, ont été courtisés à la fois par Marine Le Pen et par Emmanuel Macron.



Invité du Journal Télévisé de France 2, le candidat "En Marche !" s'est dit "triste" pour "les électeurs de Jean-Luc Mélenchon" qui "valent beaucoup mieux" alors que le candidat de La France insoumise n'a pas, à ce stade, donné de consigne de vote pour le second tour. "Il y a des femmes et des hommes engagés que je respecte, j'ai toujours respecté les électeurs de tous les bords, qui croient dans le progrès, l'écologie, la question démocratique, qui croient dans un responsable politique qui il y a quinze ans n'avait pas hésité à appeler à faire rempart au Front national" et à appeler à voter Jacques Chirac face à Jean-Marie Le Pen, a-t-il dit.



De son côté, Marine Le Pen était invité d'Élysée 2017 sur TF1. "Est-ce que sérieusement vous envisagez de voter pour M. Macron, qui a annoncé qu'il allait mener une guerre sociale éclair, dès son élection, par ordonnances ? Il veut aussi lancer les entreprises les unes contre les autres", a-t-elle ajouté à propos de l'ancien ministre, qui représenterait, selon elle, la "France soumise". Les militants du Front national diffusent sur les réseaux sociaux un tract intitulé "L'Avenir en commun, c'est aussi avec Marine", reprenant ainsi le nom donné au programme par Jean-Luc Mélenchon.