publié le 31/05/2016 à 08:30

Philippe Martinez a-t-il annoncé une sortie de crise concernant la loi Travail ? La Centrale tient tête au gouvernement depuis de nombreuses semaines et exige son retrait. Le conflit a franchi un nouveau seuil, lundi 30 mai : Pierre Gattaz, le président du Medef, a qualifié le secrétaire général de la CGT de "terroriste". Ce dernier a jugé ces propos "scandaleux" et a annoncé que "nous allons regarder ce que nous allons faire par la suite". À l'antenne de RTL, le syndicaliste a commencé à amorcer une nouvelle stratégie.





Face à son opposant Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, Philippe Martinez ne souhaite plus être "cantonné" dans le "camp de la contestation". La CGT souhaite ainsi rouvrir le dialogue avec l’exécutif, tout en maintenant le bras de fer. "Il y a besoin pour sortir de cette crise, de continuer les concertations". Il précise ainsi ne pas vouloir "faire sauter" l'article 2, qui cristallise les tensions entre le gouvernement et la CGT.

"La majorité des Français estime que cette loi n'est pas bonne. La balle est dans le camp du gouvernement", a-t-il assuré en ajoutant qu'il était nécessaire de discuter de l'inversion de la hiérarchie des normes, du périmètre des licenciements, des accords de compétitivité par anticipation et des référendums en entreprise.