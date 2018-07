publié le 29/10/2017 à 15:09

"Dis donc il y en a qui ne fument pas que des cigarettes, là les enfants", a lâché Emmanuel Macron, dans la nuit de vendredi à samedi 28 octobre, alors qu’il visitait un quartier sensible dans la périphérie de Cayenne. Le président était de train de se faire prendre en photo avec des habitants de la Crique, lorsqu’il a senti une odeur de cannabis.



Il ne s’est donc pas privé de le faire remarquer. "Là parmi vous, il y en a qui ne fument pas que des cigarettes", a envoyé Emmanuel Macron. "J’ai encore du nez", a-t-il plaisanté, suscitant quelques éclats de rire. "Ça, ça ne va pas vous aider à travailler à l’école. Vous voyez ce que je veux dire ? Eh ! Il faut le dire aux plus jeunes", a ensuite réprimandé le président. Dans cette séquence tournée par l’Élysée et diffusée sur la page Facebook d'Emmanuel Macron, la scène se déroule à 2 minutes 25 secondes.