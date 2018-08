publié le 30/08/2018 à 08:46

Après la démission de Nicolas Hulot annoncée mardi 28 août, la place de ministre de la Transition écologique est vacante et des noms de successeurs potentiels sont murmurés. Parmi eux, celui de François de Rugy. Le président de l'Assemblée nationale, "seul écologiste de poids de la majorité", est l'invité de RTL ce jeudi 30 août. Comme l'ancienne ministre de l'Écologie Ségolène Royal la veille sur notre antenne, il assure n'avoir aucune ambition ministérielle tandis que point la nécessité d'un remaniement.



"Moi je ne suis candidat rien. Ça, je tiens à le dire. Je suis président de l'Assemblée nationale depuis à peine plus d'un an et j'entends poursuivre mon action à l'Assemblée nationale", fait savoir François de Rugy, avant d'apporter une réponse moins tranchée, qui ne ferme aucune porte à toute éventualité. "Celui qui nomme les ministres, c'est le président de la République, poursuit-il. Les conversations que je pourrais avoir avec le président de la République, les réponses que je pourrai lui faire, je les lui ferai à lui."

Comme l'ensemble des acteurs politiques, François de Rugy a été surpris par la démission de Nicolas Hulot. Sur Twitter, l'ancien député des Verts avait salué mardi 28 août l'action du ministre.