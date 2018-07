publié le 27/06/2017 à 17:27

Il y a une semaine, Jean-Luc Mélenchon prêtait une de ses cravates à Alexis Corbière pour faire bonne figure lors de la séance photo des nouveaux députés. Les élus de la France insoumise ont cependant décidé d’apporter une nouvelle touche militante à leur tenue en refusant de porter une cravate à l’occasion de l’ouverture de la XVe législature.



"C’est le peuple qui rentre aussi à l'Assemblée nationale", a justifié Alexis Corbière, "je n'ai pas envie qu’on m’impose un code vestimentaire, et donc tout à l’heure, on va marquer le coup et le dire".

Le député de la 7e circonscription de la Seine-Saint-Denis a tenu à nuancer quelque peu son propos : "Une marque de respect vestimentaire, j’entends bien, mais je crois que des tas de gens travaillent sans cravate sans manquer de respect à qui que ce soit".

Je prête ma cravate à @alexiscorbiere pour la photo officielle. pic.twitter.com/lmeTkf8wMU — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 20 juin 2017

#Melenchon et #Corbiere déjà là et sans cravate ! Ils sont entrés malgré tt, les huissiers n'ont pas voulu aller au clash... #directAN pic.twitter.com/U5yTJOwC9C — Mariana Grépinet (@MarianaGrepinet) 27 juin 2017

François Ruffin tombe la veste

Il y a eu dans cette Assemblée des sans-culottes. Il y aura dorénavant des sans-cravate", a également lancé Jean-Luc Mélenchon avec le sens de la formule qui lui est familier.Si le président du groupe parlementaire la France insoumise avait sa traditionnelle cravate rouge au col lors de la photo officielle du groupe dans la matinée du 20 juin, il l’avait ôté au moment de pénétrer dans l’hémicycle dans l’après-midi.



"On portera le débat au sein des instances qui détermine le règlement intérieur de l'Assemblée nationale", assure Alexis Corbière, "c’est une petite bataille symbolique que je ne mets pas sur le même plan que ce refus de la casse du code du travail". Élu sous l'étiquette La France Insoumise dans la Somme, François Ruffin a poussé la démarche encore plus loin en refusant de porter une veste dans l'hémicycle.

Lorsqu’on plonge dans le règlement intérieur de l’Assemblée national, il n’est aucunement fait mention du port obligatoire de la cravate. Seule la nécessité d’une tenue correcte est exigée. Le bureau de l’Assemblée, lors de sa réunion du 9 juillet 2008, qui s’occupe de l'organisation et du fonctionnement interne du Palais Bourbon, a cependant inscrit "le port obligatoire de la cravate dans l’hémicycle" : "le Bureau a souhaité rappeler à tous les membres de l’Assemblée la nécessité jusque-là observée d’avoir en toutes circonstances une tenue respectueuse des lieux".