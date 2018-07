publié le 28/01/2017 à 15:43

Jusqu'à présent, les leaders politiques d'extrême droite s'étaient montrés frileux à l'idée de commenter l'affaire Penelope Fillon. L'épouse du candidat Les Républicains à la présidentielle est soupçonnée d'avoir occupé un emploi fictif d'attachée parlementaire du député et perçu en échange la somme de 500.000 euros. Jean-Marie Le Pen, président d'honneur du Front national malgré sa récente exclusion validée en novembre, est venu à la rescousse de cet adversaire de Marine Le Pen.



Dans son journal de bord mis en ligne sur Youtube le 27 janvier, le Menhir rejoint François Fillon, en qualifiant cette affaire, révélée par le Canard Enchaîné le 24 janvier, de "boule puante qu'on lui lance dans les jambes pour le faire trébucher." "Ce n'est pas parce que l'on est la femme d'un député que l'on ne peut pas être sa collaboratrice. Je trouve assez scandaleux l'offensive qui est lancée contre la liberté des parlementaires de se choisir et de gérer les crédits qui leur sont affectés pour l'assistance. C'est au député de savoir de qui il a besoin, et ceci doit se passer du contrôle de l'exécutif, c'est scandaleux."

Le Front national fait lui-même l'objet d'une enquête pour des soupçons d'emplois fictifs de ses assistants au Parlement européen. "C'est une volonté selon moi de l'administration du Parlement européen" de contrôler ces situations, il en est de même pour François Fillon, a-t-il dénoncé. Le parquet national financier lance des accusations et des enquêtes préliminaires, une procédure qui est soviétique car il n'y a aucun contrôle (des avocats ou d'un juge d'instruction, ndlr), aucun recours". Ces révélations font vaciller François Fillon : en quelques jours, il a perdu 16 points d'opinions favorables selon une récente enquête d'opinion.