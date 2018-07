publié le 28/11/2016 à 11:43

C'est l'heure pour François Fillon de placer ses hommes aux postes-clés du parti Les Républicains. L'ancien premier ministre, vainqueur dimanche 27 novembre de la primaire de la droite et du centre, va s'appuyer sur un article des statuts du parti pour modifier l'organigramme. Sa nouvelle équipe devrait être nommée mardi 29 novembre, à l'occasion d'une réunion du Bureau politique.



Sans surprise, Laurent Wauquiez, président par intérim et soutien de Nicolas Sarkozy, devrait être écarté. Selon une information de L'Obs, Bernard Accoyer, ancien président de l'Assemblée nationale, est pressenti pour reprendre le poste de secrétaire général. Les noms de Bruno Retailleau, Thierry Solère et Jérôme Chartier auraient également circulé.

En attendant d'arrêter son choix, François Fillon aurait d'ores et déjà choisi le nouveau directeur général des Républicains, à la place de Frédéric Péchenard, lui aussi soutien de Nicolas Sarkozy. Toujours selon L'Obs, il s'agirait de Patrick Stefanini, l'homme qui a dirigé sa campagne pendant la primaire. Ancien préfet d'Aquitaine, Patrick Stefanini figurait, à l'époque du RPR, parmi les proches d'Alain Juppé, avec qui il a été condamné dans l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris.