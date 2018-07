publié le 28/11/2016 à 08:27

Le rassemblement, oui. Le compromis, non. Voilà désormais le mot d'ordre au sein des Républicains après le triomphe de François Fillon au deuxième tour de la primaire de la droite. Une idée explicitement exprimée par Laurent Wauquiez, président intérimaire du parti, au micro de RTL : "Je ne crois pas qu'il faille faire des compromis au lendemain de l'élection. Je ne crois pas qu'on réhabilitera la politique avec un discours tenu avant l'élection et un autre après. (...) Il faut absolument garder la même partition, mais ajouter des gammes différentes. Si, le lendemain de son élection à la primaire, le premier signe c'est de renoncer à ce qu'on a proposé, rien ne serait pire".



Pour le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le plébiscite de François Fillon s'explique par le choix des électeurs de se tourner vers "une droite qui ne s'excuse pas de ses idées", aussi bien sur le terrain "économique", sur celui des "valeurs" et sur le plan "régalien".

Wauquiez sur un siège éjectable

Dans une volonté de rassemblement, Laurent Wauquiez tient néanmoins à rappeler que Alain Juppé "reste évidemment une figure de référence" de cette famille politique. "La politique c'est dur et hier, (dimanche) ça l'était pour Alain Juppé. Ceux qui le connaissent l'ont senti, il avait les larmes aux yeux, c'était dur", commente le député de Haute-Loire.

Désormais, François Fillon va se façonner une nouvelle équipe pour la présidentielle. Pour cela, il ne devrait pas hésiter à modifier en profondeur la gouvernance du parti, comme le lui autorisent les statuts. Laurent Wauquiez se trouve donc sur un siège éjectable. Il le reconnaît pourtant : "J'aime ce que je fais. Mais ce n'est pas moi qui décide". Mais en tant que sarkozyste de la première heure, il prend soin de montrer toute sa loyauté au nouveau champion de la droite : "J'appelle tous les élus à se rassembler derrière Fillon. Après la compétition interne, il y a toujours des déceptions et il faut veiller à ressouder tout le monde".