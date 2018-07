publié le 28/11/2016 à 16:24

Manuel Valls s'est exprimé ce lundi 28 novembre sur les rumeurs de démission qui planait depuis son interview au Journal du Dimanche où il énonçait une possibilité de se présenter contre François Hollande lors de la primaire de la gauche. Manuel Valls a écarté une démission en soulignant être "chef du gouvernement" et avoir "le sens de l'État". Il a ajouté qu'il ne pouvait "pas (y avoir) de confrontation" possible "entre un président et un Premier ministre" et qu'il "n'y aura jamais de crise institutionnelle".





Le "déjeuner de travail" plus tôt dans la journée entre Manuel Valls et François Hollande s'est déroulé dans "une ambiance tout à fait cordiale et studieuse" d'après l'entourage du chef de l'État. L'action de l'exécutif va-elle pouvoir se poursuivre sereinement ? "Bien entendu", a ajouté la même source. Toujours selon l'entourage du président, ce déjeuner de travail hebdomadaire "a duré un peu moins de deux heures, comme à l'accoutumée", commençant à 12h30, "un peu plus tôt que prévu en raison du départ du Premier ministre dans la foulée pour la Tunisie". Les deux têtes de l'exécutif, toujours selon l'entourage du chef de l'État, ont fait "bien évidemment un tour d'horizon de la situation politique à la suite de la primaire de la droite et du centre" mais ont évoqué aussi "la situation politique à gauche comme ils le font à chaque fois lors de ces déjeuners" et "l'élection présidentielle".

Comme on lui demandait si Manuel Valls et François Hollande avaient évoqué l'interview du Premier ministre au JDD, l'entourage du chef de l'État a simplement ajouté que "le détail de leur conversation leur appartient". "Il s'agissait d'un vrai déjeuner de travail sur les affaires de l'État : lutte contre le terrorisme, préparation des échéances internationales et européennes, protection des Français, action économique et sociale et lutte contre le chômage", a-t-on insisté de même source.