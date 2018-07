publié le 27/05/2016 à 21:16

La pratique est peu banale et ne va sans doute pas réconcilier les Français avec la politique. Valérie Pécresse, présidente Les Républicains de la région Île-de-France depuis décembre 2015 après 17 ans de gestion socialiste, a porté plainte pour faux, usage de faux et usurpation d'identité. De faux courriers, estampillés du logo de la première région de France et signés par Valérie Pécresse, auraient été adressés à de nombreux maires dont la gestion budgétaire laisse à désirer, selon une information du Point. L'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy, qui dénonce "un acte de malveillance qui ne doit pas rester impuni" a décidé de porter plainte.



Dans ces courriers, la présidente de l'exécutif régional aurait demandé un éclairage sur la politique budgétaire menée par certains maires dont la commune est en difficulté. "Les chiffres que vous présentez ainsi que les actions que vous entendez mener sont en effet à l'origine de nombreux commentaires et mécontentements qui en première analyse ne semblent pas injustifiés." Par exemple, les courriers ne sont pas tendres avec les élus dont les budgets d'investissement sont inférieurs aux dépenses de fonctionnement. "Dépenser presque 4 fois plus pour piloter des travaux que pour les exécuter, conduit inévitablement à des réactions cinglantes quand à l'efficacité de vos services." On ignore l'ampleur de ce qui ressemble à une ingérence de la Région dans la politique communale.

De nombreuses tensions persistent au sein du Conseil régional d'Île-de-France. Valérie Pécresse avait fait l'objet d'invectives au cours d'une séance houleuse le 23 mai dernier. L'Opinion rapporte que "les débats ont plusieurs fois dérapé, notamment lors du rétablissement des aides aux familles d'enfants scolarisés dans les lycées privés franciliens, que la gauche avait supprimées en 2012". Thierry Solère, président du groupe régional Les Républicains, était venu à la rescousse de sa présidente. "J'ai entendu des "connasse". C'était orchestré. La gauche, et notamment les proches de Valls, sont dans une stratégie de harcèlement de Valérie Pécresse."