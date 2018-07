Une première sarkozyste rejoint Emmanuel Macron

Marie-Anne Montchamp a fait partie des gouvernements de Jean-Pierre Raffarin et de François Fillon

publié le 28/03/2017 à 19:19

C'est la première à avoir osé franchir le pas. Marie-Anne Montchamp qui a soutenu Nicolas Sarkozy à la primaire de la droite, "convaincue de la force de son projet et de sa volonté de réformer notre système de protection sociale", comme elle l'indique elle-même dans sa lettre de démission du parti, a décidé de rejoindre les rangs d'"En Marche !".



Cette ancienne secrétaire d'État chargée des Personnes handicapées sous le mandat de Jacques Chirac puis de la Solidarité et de la Cohésion sociale sous le mandat de Nicolas Sarkozy a fait part de sa décision ce mardi 28 mars au micro de France Info. "J'ai fait le choix de soutenir Emmanuel Macron. Il a le projet le plus innovant. Je continuerai à porter mes combats auprès de lui. (...) Le rassemblement derrière Emmanuel Macron est en marche. Il se poursuivra".

Marie-Anne Montchamp a pris les devants concernant une possible sanction de son parti, elle a décidé d'adresser directement sa lettre de démission du poste de secrétaire nationale à la protection sociale des Républicains à Bernard Accoyer. Pour expliquer son choix, elle affirme que le programme de François Fillon n'est pas porté "vers la question sociale" et que, par conséquent, poursuivre son "action est aujourd'hui impossible au sein de ce qu'est devenue (sa) famille politique".

Si elle est effectivement la première sarkozyste et la première ex-secrétaire d'État de François Fillon à rallier Emmanuel Macron, elle rejoint la longue liste de ministres chiraquiens ayant rejoint l'ancien ministre de l'Économie, à l'image de Dominique Perben, Phlippe Douste-Blazy, ou encore Anne-Marie Idrac.