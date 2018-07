publié le 30/10/2017 à 05:07

Depuis leur cellule à l'est de la Syrie, sous la garde de combattants kurdes, des jihadistes français ont contacté leur famille, puis un avocat. Le califat est tombé. Ils veulent désormais rentrer avec leurs trois enfants, dont un bébé d'un an né en Syrie.



Ils en appellent à la France, tout en acceptant par avance d'aller en prison, selon leur avocat, William Bourdon. "Ils veulent rentrer en France et ils sont prêts à répondre de leurs actes. Ils seront mis en examen et sans doute incarcérés. Ils le savent et trouvent même que c'est normal. Ils savent qu'ils ont fait l'erreur la plus gravissime de leur vie. Et cette lucidité me facilite la tâche."

Saisi par l'avocat, le quai d'Orsay n'a pas encore répondu. Le dossier est ultra-sensible. D'abord parce que les jihadistes français sont aux mains des Kurdes du PKK, qui pourraient vouloir les juger eux-mêmes. Si la France se dit prête à rapatrier les mineurs passés par Daesh, aucune position sur les adultes n'a été arrêtée. La ministre des Armées, Florence Parly, avait estimé que "c'était tant mieux" si des jihadistes français mourraient dans les combats à Raqqa.