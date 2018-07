Un service national universel obligatoire d'un mois envisagé

publié le 29/04/2018 à 09:42

Le projet du futur service national universel (SNU) obligatoire se dessine. Selon des informations du Journal du Dimanche, il devrait durer un mois et serait obligatoire pour tous les jeunes "d'une certaine classe d'âge" à partir de 16 ans. Ce projet concernerait 600.000 à 800.000 personnes chaque année.



Les auteurs du rapport, présidé par le général Daniel Ménaouine, plaide pour "une phase obligatoire d'environ un mois, dont une partie se fera en internat, suivie d'une phase optionnelle tournée vers l'engagement", selon un proche du dossier cité par le quotidien.

Cette période obligatoire serait consacrée à "des activités sportives" ainsi qu'à "la transmission des valeurs civiques et républicaines".



"Protéger les moyens des forces armées"

Une source parlementaire a également souligné la nécessité de mettre en place "un pilote au sein du gouvernement ou à un niveau interministériel". Assez impopulaire, cette promesse de campagne d'Emmanuel Macron peine à rallier les parlementaires. La raison ? Son financement. "Même pour un mois, il s'agirait d'une ­organisation très lourde, nécessitant des hébergements et des dizaines de milliers d'encadrants, a souligné le député LR François Cornut-­Gentille, rapporteur spécial des crédits de la Défense au JDD. Qui s'en chargerait? Les militaires ?"



Le 18 février dernier, les membres de la commission des affaires étrangères et de la défense avaient exprimé leur scepticisme et affirmé leur "volonté de protéger les moyens des forces armées".