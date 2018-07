publié le 27/06/2017 à 13:33

Une formalité pour Jean-Luc Mélenchon. Le leader de La France insoumise a été logiquement élu président de son groupe de 15 députés à l'Assemblée nationale ce mardi 27 juin. Seul candidat, c'est donc un plébiscite en sa faveur qu'il a annoncé devant la presse. "Oui, oui, c'était très embarrassant parce qu'il n'y avait pas de candidature en face de la mienne. Nous avons voté à bulletins secrets et j'ai été élu. C'était unanime", a souligné le député des Bouches-du-Rhône.



Jean-Luc Mélenchon a également annoncé que le groupe de la France insoumise allait "présenter une candidature à la présidence de l'Assemblée : Mme Fiat, qui a le double avantage d'avoir battu un candidat du FN et de représenter cette France populaire et féminine qui est aujourd'hui à la peine". Élue députée de la 6e circonscription de Meurthe-et-Moselle au second tour des législatives (61,36% des voix, abstention de 61,61%), Caroline Fiat, une aide-soignante de 40 ans, avait battu le FN dans le seul duel de France qui opposait les deux partis. Les communistes soutiendront la candidature des Insoumis pour le "perchoir", a affirmé auparavant leur président, reconduit mardi, André Chassaigne.

À quelques heures de l'ouverture de la XVe législature de la Ve République, Jean-Luc Mélenchon a aussi estimé que "nous entrons dans un régime de coups de force". Il a évoqué "l'entrée en scène" de "la monarchie jupitérienne", où "il est question que le président (de la République) humilie le Premier ministre en faisant lui-même une déclaration en Congrès", qui pourrait avoir lieu à la veille de la déclaration de politique générale. Et, "ensuite, nous allons avoir les ordonnances, c'est-à-dire pas de débat pour révolutionner le code du travail", a dénoncé le chef de file de la France insoumise, promettant que les députés de son groupe vont s'"accrocher à chaque article". Il s'est rendu mardi, avec les députés LFI, à un rassemblement contre la réforme du code du travail près de l'esplanade des Invalides.



Interrogé sur le choix par les députés de la République en Marche de François de Rugy pour la présidence de l'Assemblée, Jean-Luc Mélenchon a répondu que "c'est le problème de la REM, qui est une importante machine à recycler les anciens, en particulier les renégats", entre "M. Ferrand, qui était un socialiste, M. de Rugy qui a trompé EELV", ou d'autres "qui seront récompensés pour leur changement de camp".