publié le 29/08/2016

Laurent Wauquiez a demandé, dimanche 28 août sur BFMTV, au gouvernement qu'il transmette aux régions des informations pour que ne soit pas embauché dans des lycées du personnel qui serait "fiché S". "Je demande solennellement pour cette rentrée que l'État nous transfère les fichiers S qui nous permette de s'assurer que quand on embauche quelqu'un on ne met pas dans un établissement scolaire une personnalité proche de réseau intégriste qui pourrait ensuite se révéler une menace énorme pour nos enfants, a demandé le président de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Quand j'embauche du monde dans mes lycées comme président de région je ne sais pas quelle est la réalité de la menace des personnes ou non potentiellement que je peux embaucher".



Il a par ailleurs précisé que dans sa région "15 lycées publics ont été équipés de portiques de sécurité, de caméras, et de systèmes qui permettent de filtrer l'entrée" et que "15 autres seront bouclés d'ici la fin de l'année". Cette semaine, la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, a indiqué que les enseignants fichés S et signalés par le ministère de l'Intérieur pour des faits tangibles font l'objet d'"une suspension immédiate et d'une procédure disciplinaire" en vue d'une exclusion de l'Éducation nationale.

Les personnels fichés S sont signalés au ministère de l'Éducation par le ministère de l'Intérieur. Les agents de l'Éducation nationale suspendus jusqu'à présent l'ont été parce qu'ils étaient fichés S et que "des faits tangibles font penser qu'ils peuvent être dangereux pour les élèves", avait-on précisé dans l'entourage de la ministre. La circulaire du 29 juillet sur les mesures de sécurité dans les écoles et établissements scolaires évoquait "le suivi des élèves et personnels dans un processus de radicalisation". "Les autorités académiques seront informées par les préfets de tout signalement" concernant un enseignant ou un agent au contact avec des élèves, "afin de prendre des mesures appropriées".