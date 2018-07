Tanguy Pastureau : les Fillon auraient dû gérer une chambre d'hôte

publié le 28/01/2017 à 12:56

François Fillon a vécu la même semaine qu’un fakir qui réaliserait qu’il a de l’acné et qu’à chaque fois qu’il s’allonge sur sa planche à clous il y a du pus qui gicle.



Fillon, c’était le candidat de la rigueur, le gars honnête, je pense que si à 14 ans il avait volé un Nuts il se serait présenté de lui-même à la prison du Mans avec l’emballage en criant "J’ai fauté, fouettez-moi, arrachez mes poils de sourcils à la pince à épiler !".



Jusqu’au mercredi 25 janvier, il faisait une campagne pépère, c’est-à-dire qu’on ne le voyait plus, tous les jours on regardait la page obsèques du Figaro en redoutant d’y voir son nom. Quand soudain, on apprend que sa femme Pénélope, la seule dame à réussir à être plus discrète que lui, au-dessus de ça niveau discrétion, il y a juste eu le Masque de Fer dans sa geôle humide, aurait bénéficié d’un emploi fictif. C’est mon rêve, ne rien faire et être payé, donc il y a 20 ans, quand j’étais beau, j’aurais dû traîner dans la Sarthe épilé en mini-short pour retourner Fillon et me pacser avec lui.



On apprend que Penelope Fillon aurait œuvré pour son mari à l’Assemblée, sauf qu’à l’Assemblée, personne ne l’a vue, elle aurait pu bosser pour Gérard Majax c’était pareil, et elle a le même parcours que Dédé, le fantôme de Chambord qui quand il voit débouler Stéphane Bern lui caresse la nuque.



Mieux, elle aurait travaillé pour la Revue des Deux Mondes, c’est comme le magazine Lui, sauf qu’à la place des seins il y a des mondes, pendant 18 mois, et aurait pondu deux notes de lecture, elle lit très peu, Didier Deschamps va la prendre dans son équipe parce qu’elle a le profil. François Fillon, bien entendu, a répondu..

