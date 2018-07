Tanguy Pastureau : Fillon est le Terminator de la Sarthe

publié le 25/02/2017 à 08:48

François Fillon est insubmersible. Il a la peau dure, le bonhomme. Si on lui retire un grain de beauté et qu’on le tanne, ça fera le cuir le plus robuste de l’histoire : vous le tendez sur un djembé, dans 200 ans, l’arrière-arrière-arrière-petit fils de Zaz sera encore en train de taper dessus. Vous lui découpez une jambe, il continue à marcher, François Fillon c’est un rom. Il y a un mois, en plein Penelopegate, on pensait qu’il allait craquer et appeler Frédéric Lopez pour lui dire de le déposer dans un village de Zambie sans wi-fi, mais rien du tout, c’est un guerrier, le John Rambo de la Sarthe. Si demain Fessenheim explose, on mourra tous et il restera juste Fillon en slip déchiré en train de crier "Votez pour moi !"



Il poursuit sa campagne, à la cool, hier il était en meeting à Maisons-Alfort, il est arrivé, a défoncé la porte de la salle avec sa tête, a écrasé trois mamies, et une fois à la tribune, a dit "Sarah Connor ?", le Terminator, c’est lui. La nuit, les anciens médecins de l’équipe Festina lui injectent de l’EPO, du gingembre, du crack et de l’huile de friture, là il peut tenir six mois sans pioncer, c’est un mélange d’alien et de cyborg, c’est la Nasa qui gère sa campagne, Marc Dorcel lui a proposé un contrat courant sur 60 films de 4 heures.



Fillon, qui remonte dans les sondages, car les gens se disent qu’un gonze aussi solide va plier Merkel avec deux doigts, est même en train de penser à son gouvernement. D’après Le Point, le journal de ceux qui finissent leurs phrases, Attila aurait comme Premier ministre Baroin. Un François à l’Élysée, un François à Matignon... Si l'on met François Feldman à la culture, on fait un strike. À la Défense, Jean-Pierre Raffarin, le retour : il a prévu de prendre sa retraite mais en 2040 ; aux Affaires étrangères, Bruno Le Maire, le seul à baragouiner 4 mots d’allemands donc ça fera la blague. Ce seront bien sûr des titres honorifiques, puisque ce sera Fillon, l’égal de Superman, qui fera tout. La femme de François Fillon, Pénélope, n’a elle toujours pas parlé après l’affaire...