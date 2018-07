et Elizabeth Martichoux

publié le 29/01/2018 à 10:43

Il est l'un des quatre candidats à briguer le poste de premier secrétaire du Parti socialiste. Invité de RTL lundi 29 janvier, Stéphane Le Foll, persuadé qu'"il va falloir percuter face à Laurent Wauquiez et Marine Le Pen", se targue d'être le seul, aidé par son "expérience", à pouvoir rétablir "l'autorité" au sein d'un parti qui manque d'un cap et d'un chef.



"Aujourd'hui, le Parti socialiste, pour reprendre une formule d'Henry Kissinger (politologue américain, ndlr), si j'appelle un numéro de téléphone, c'est qui ? C'est quoi ?", fait mine de s'interroger l'ancien ministre de l'Agriculture. "Ce parti n'est plus dirigé, c'est une espèce de déliquescence", ajoute-t-il en référence au changement de règles pour candidater au poste de premier secrétaire décidé à la dernière minute.

S'il est élu par les adhérents à la tête du Parti socialiste au mois d'avril, Stéphane Le Foll se donne "deux ans" pour relever ce qui fût plusieurs décennies durant un des bastions de la Ve République. "2018-2020, deux ans, jusqu'aux échéances municipales. Il faut relever la tête d'ici-là avec (entre temps) une échéance européenne (mai 2019) qui va être extrêmement difficile." "Si on ne se donne pas les moyens de se relever, les résultats que l'on a eu dimanche (28 janvier à Belfort - 2,6% pour le PS à la législative) continueront."

En plus de Stéphane Le Foll, Olivier Faure, président du groupe Nouvelle Gauche à l'Assemblée nationale, Luc Carvounas, député Nouvelle Gauche du Val-de-Marne, et Emmanuel Maurel, député européen, sont candidats à la tête du Parti à la rose.