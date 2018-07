Statue de Jean-Paul II : "On se trompe de combat", déplore Wauquiez sur RTL

et Claire Gaveau

publié le 29/10/2017 à 16:07

La polémique a fait du bruit à Ploërmel, dans le Morbihan. Le Conseil d'État a confirmé l'injonction de retirer une croix surplombant une statue de Jean-Paul II. Une décision prise au nom du respect de la loi de séparation des Églises et de l'État. "Est-ce qu'on voit la même chose ? Est-ce qu'on vit dans le même pays ?", questionne véhément Laurent Wauquiez.



Invité du Grand Jury RTL- Le Figaro-LCI, le président de la région Rhône-Alpes-Auvergne, s'est emporté sur la question de la laïcité. "On donne le sentiment que le premier ennemi de la laïcité serait une croix sur la statue de Jean-Paul II, que le danger sont les crèches dans les communes... On se trompe profondément de combat", lance-t-il.

Selon lui, "la première menace de la laïcité, c'est l'intégrisme islamisme". "Je ne crois pas que c'est en abaissant nos racines, en renonçant à notre histoire qu'on construit l'intégration de la France. C'est l'erreur mortifère dans laquelle on est tombé". Et de conclure : "Les combats que j'attends du politique, c'est contre l'intégrisme ordinaire".