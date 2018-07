publié le 27/05/2017 à 08:20

La SNCF va rebaptiser l'offre de ses TGV "inOui". Le premier objectif est de donner une identité aux TGV classiques. Les usagers réguliers de l'entreprise française connaissent déjà les "Ouigo", les TGV low-cost, les "IDTGV", les TGV connectés. Les TGV Paris-Londres s'appellent Eurostar, les TGV Paris-Bruxelles Thalys. Tous ont des services, une gamme tarifaire et des destination spécifiques. Mais les TGV les plus classiques, eux, n'avaient pas de nom jusque là. Ils vont s'appeler "inOui".



À quoi va servir ce changement d’appellation ? D'abord à clarifier l'offre TGV. Il y aura d'un côté "Ouigo", c'est-à-dire le TGV low-cost avec des tarifs attractifs mais peu de services, et de l'autre, "inOui", c'est-à-dire le TGV premium plus cher mais avec davantage de confort et de services. Ce nouveau nom permet à la SNCF d'unifier ses marques autour d'un dénominateur commun : le mot "oui" : "Ouibus" , "Ouicar", "Ouigo", "inOui" et bientôt en septembre "OuiPoint SNCF" remplacera Voyage SNCF.com".

Il s'agit avant tout une opération marketing. Les premières rames estampillées "InOui" circuleront sur l'axe Paris-Aquitaine à partir du mois de juillet. Puis à l'automne, ce sera au tour des lignes Paris-Strasbourg et Paris-Lyon. Il faudra attendre la fin de l'année prochaine pour que tout le parc soit rebaptisé. Et à terme, on aura donc sur les rails s'agissant des TGV nationaux un quart de "Ouigo" et trois quarts d'"inOui".

Pour les voyageurs, qu'est-ce que cela va changer ?

L'offre "inOui" va simplement monter en gamme, promet la SNCF, tout en restant accessible avec des billets Prem's. Le service "inOui" devrait ressembler à ce qui va se faire à partir du 2 juillet sur la nouvelle ligne Paris-Bordeaux, avec des rames neuves ou rénovées, des sièges plus confortables, une voiture-bar réaménagée pour plus de convivialité, plus de Wifi à bord et de l'accueil-contrôle embarquement sur les quais en franchissant des portillons.

Le nom TGV va-t-il vraiment disparaître ?

Le matériel continuera à s'appeler TGV mais le service proposé à bord se déclinera sous la marque "inOui". Sur les rames, on aura les deux : le sigle TGV et l'inscription "inOui" écrite en plus gros. À l'origine, Transilien, nom des trains de banlieue, avait laissé beaucoup de monde sceptique.