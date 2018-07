publié le 27/02/2018 à 08:20

À quelle sauce sera mangée la SNCF ? Voilà la question qui se pose après la présentation de la réforme entreprise par le gouvernement. "Je ne me situe pas dans une logique de conflictualité, de guerre, de bras de fer... Je dis simplement que nous devons avancer", a déclaré Édouard Philippe après avoir annoncé le recours aux ordonnances.



Si les syndicats de cheminots dénoncent un véritable "passage en force" du gouvernement, Gérald Darmanin se défend. "La situation est négative et personne n'a été humilié. S'il y a quelque chose de désastreux en France, c'est la façon dont la mobilité fonctionne. On voit bien que ça ne fonctionne pas et manifestement, il y a un problème structurel", attaque le ministre de l'Action des comptes publics.

Invité de RTL ce mardi 27 février, il poursuit : "On aime le train, on prend le train mais ça ne marche pas. Il faut dire la vérité et avoir des actes courageux". Cependant, il assure que "la SNCF n'a pas été créée pour les cheminots, ni pour les ministres, ni pour les commentateurs mais pour les Français".

Et malgré la pression mise par les syndicats, qui ont rendez-vous ce mardi 27 février pour trouver un accord et fixer leur feuiller de route, le ministre refuse de croire à une grève de longue durée. "Je ne crois pas un seul instant que des syndicats responsables, y compris la CGT, sont capables de prendre en otage les Français pendant de très longues semaines", a-t-il déclaré.