La grève se poursuit et n'est pas prête de s'arrêter si l'on en croit les propos de Philippe Martinez. Le secrétaire général de la CGT estime en effet que "85% des problèmes ne sont pas réglés" malgré le mouvement social en pointillés au sein de l'entreprise ferroviaire depuis de trois mois. Il évoque notamment le transport de marchandises, la future convention collective des cheminots et l'avenir des petites lignes ferroviaires.



Pourtant, le leader de la CGT espère toujours faire bouger les lignes et lance ainsi un appel à Édouard Philippe au micro de RTL : "Je propose au Premier ministre de faire un débat, ça serait sympathique, pour savoir quelles solutions il propose".

Mais le leader syndicaliste refuse de céder du terrain alors que de nouvelles journées de grève sont prévues les 6 et 7 juillet prochains, weekend de départs en vacances. "Le cycle et le mouvement continuent de la même façon. Tout est fait pour que ce mouvement soit détourné des vrais enjeux alors qu'on fait en sorte que ça marche mieux", assure Philippe Martinez. "Les cheminots sont affaiblis" mais "le mécontentement est toujours là", conclut-il.