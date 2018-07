Simone Veil fera-t-elle son entrée au Panthéon ?

publié le 30/06/2017 à 18:11

Et si Simone Veil rejoignait Voltaire, Jean Moulin et Germaine Tillion ? Après l'annonce du décès, ce vendredi 30 juin, de l'ancienne ministre de la Santé, figure éminente de la politique française et européenne, flamme incandescente du devoir de mémoire, anonymes et personnalités publiques réclament son entrée dans la dernière demeure des grands noms de l'histoire française.



"Oui, Simone Veil mérite le Panthéon", a ainsi réagi l'ancien ministre Bernard Kouchner sur BFMTV quelques heures après l'annonce de son décès alors que Jean-Louis Borloo a également exprimé cette volonté au micro de Franceinfo.

Plusieurs personnalités politiques ou encore médiatiques se sont exprimés sur Twitter pour formuler le même souhait tandis que Déborah, l'une des petites filles de Simone Veil, a cependant assuré au micro de Europe 1 que ce n'était pas "à l'ordre du jour".

Comme Zola, Jaurès,Jean Moulin, Jean Monnet, Genevieve de Gaulle ou Germaine Tillion, c'est au Panthéon que Simone Veil a désormais sa place — Bernard-Henri Lévy (@BHL) 30 juin 2017

Simone Veil aurait sa place au Panthéon. — Jean-Pierre Sueur (@JP_Sueur) 30 juin 2017

À l'heure actuelle, seules quatre femmes ont obtenu ce privilège : Sophie Berthelot, Marie Curie, Germaine Tillion et Geneviève de Gaulle-Anthonioz.

Une pétition pour son entrée au Panthéon

Une pétition, lancée par l'association Politiqu'elles et adressée au président de la République Emmanuel Macron ainsi qu'à Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, demande également sa panthéonisation. À ce jour, elle a été signée par plus de 140.000 personnes.



C'est en effet au président de la République que revient la décision de faire entrer, sur décret, une personnalité au Panthéon. Sur le site qui y est consacré, l'édifice est présenté comme "un temple destiné à honorer les grands hommes de la Nation". Après Marie Curie, Sophie Berthelot, Geneviève de Gaulle-Anthonioz et Germaine Tillion, Simone Veil pourrait être la cinquième femme a y faire son entrée pour son mérite propre. Aux grandes femmes la patrie reconnaissante.