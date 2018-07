publié le 30/06/2017 à 17:52

Elle fait partie des Immortelles. Pourtant Simone Veil s'en est allée ce vendredi 30 juin à l'âge de 89 ans. Emmanuel Macron lui rendra hommage lors d'une "cérémonie d'obsèques officielles" organisée mercredi prochain dans la cour des Invalides. Le chef de l'État prononcera notamment un discours, a-t-on appris auprès de l'Élysée alors que "tous les corps constitués seront invités".



Le jour de la cérémonie, l'ensemble des drapeaux européens seront mis en berne tandis que les drapeaux français seront parés d'un crêpe noir sur les bâtiments officiels.

Simone Veil restera un symbole pour la cause féminine et l'évolution de la société vers une égalité entre hommes et femmes. Femme politique d'un XXe siècle où la gent féminine peinait encore à se faire entendre, membre de l'Académie française à partir de 2008, elle est à l'origine de la loi sur la dépénalisation de l'avortement, qui porte son nom, après qu'elle l'a défendue bec et ongles face à une Assemblée parfois véhémente à son égard.

Un peu plus tôt le chef de l'État avait exprimé ses "très vives condoléances" après le décès de Simone Veil. "Puisse son exemple inspirer nos compatriotes, qui y trouveront le meilleur de la France", avait-il écrit sur Twitter. Dans un communiqué, Emmanuel Macron a développé ses propos : "En Simone Veil, la France perd une de ses plus éminentes figures (...) Marquée par la douleur ineffaçable de la déportation, à laquelle elle survécut, mais où elle perdit ses parents et son frère, elle consacra sa vie aux plus nobles causes de la République".