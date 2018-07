publié le 30/04/2018 à 08:00

Ça y est. Le rapport sur le "service national" est sur le bureau du Président Macron. Les experts mandatés par l'Élysée ont rendu leur travail jeudi 26 mai de manière assez discrète. A priori, on devrait avoir quelque chose. Si mes souvenirs sont bons, Emmanuel Macron a été élu sur une promesse : "Je dis ce que je vais faire, et je fais ce que j'ai dit".



Le service national, il en a fait la promesse pendant sa campagne. Il voulait du "régalien" pour la jeunesse de France. Il voulait un service d'un mois obligatoire encadré par l'armée. Alors bien sûr, il ne s'agissait pas de reproduire le service militaire où l'on apprenait à se lever à l'aube, à faire son lit au carré, à cirer ses chaussures, où l'on apprenait à tirer, à faire des bivouacs pour jouer à la guerre.

L'idée de cette promesse, c'était plutôt d'apprendre le collectif, de transmettre des valeurs républicaines et civiques, de faire du sport, de savoir réagir en cas de situations de crise, d'apprendre les gestes qui sauvent.

Difficile de tenir une promesse de campagne

Sur le papier, c'est séduisant. Symboliquement, c'est intéressant. Le problème d'une promesse de campagne, c'est qu'une fois arrivé au pouvoir, on ne sait plus très bien comment faire. C'est comme ça que l'on a eu trois rapports qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres.



Le Président est passé d'un mois obligatoire à six mois obligatoires. De son côté, le premier ministre a aussi commandé un rapport. Et il y a même des parlementaires qui se sont auto-saisis, avec l'idée d'un "parcours citoyen" plutôt qu'un service national. D'où la difficulté de tenir une promesse de campagne.

Cette fois, on croit comprendre que c'est bien la promesse de campagne qui est privilégiée : un service national d'un mois obligatoire. On nous dit "environ" un mois obligatoire - dont une partie en internat - et plus si affinités. Ce qui veut dire que ce service pourrait durer de un mois à six mois en fonction de l'engagement.

On a compris par ailleurs que l'armée n'était pas très partante. L'armée avait fait savoir de manière assez ferme qu'une armée de métier n'a pas vocation à s'occuper d'adolescents ou de post-ados. À quel degré sera-t-elle partie prenante dans ce projet ? Tout cela, c'est Emmanuel Macron qui doit le trancher, courant mai apparemment.

Une question d'arbitrage

Combien cela va-t-il coûter ? C'est toute la question. Vous savez, pour qu'une promesse de campagne s'applique il faut qu'elle se traduise simplement. Mais il faut aussi qu'elle rentre dans les clous budgétairement. Surtout lorsque vous avez été élu sur une autre promesse, celle du contrôle budgétaire.



Entre les milliards pour l'hôpital, pour l'école et pour les banlieues, on se demande bien combien seront consacrés au service national. On parle, pour ce service national, de 2,4 milliards à un peu plus de 3 milliards.



Tout va être une question d'arbitrage. Le service national verra le jour, d'une manière ou d'une autre, mais à quel prix ? Et donc pour faire quoi ? Il ne faudrait pas que la montagne accouche d'une souris.